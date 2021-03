Rogenhofer zu Klima-Antrag: "Es ist ein Riesenschritt"

Sind Sie enttäuscht, dass es doch nicht der angepeilte Mehrparteienantrag geworden ist?

Ich finde es deswegen schade, weil wir immer auf einen großen, politischen Schulterschluss verwiesen haben. Gerade in der Klimakrise ist es sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, weil es wirklich um große Veränderungen unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft geht. Und ich glaube, da braucht es Ideen von allen Seiten. Es haben aber alle Parteien bekannt, dass sie interessiert sind, zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass die Opposition bis zum Beschluss im Nationalrat am 24. März noch eingebunden wird. Es wäre schon ein Zeichen im Sinne des Volksbegehrens, dass es da gute und weitreichende Schritte miteinander gibt.

Alle Parteien? Auch die FPÖ?

Das hat sie zumindest gesagt. Umweltsprecher Walter Rauch hat entsprechendes Interesse bekundet, die FPÖ war aber andererseits von Anfang an nicht von einem Mehrparteienantrag überzeugt. Da bin ich noch am skeptischsten. SPÖ und Neos wollen aber auf jeden Fall in Gespräche eintreten.

Welcher Punkt im Antrag ist für Sie der wichtigste?

Der BürgerInnenrat und der wissenschaftliche Beirat. Ich glaube, beides braucht es. Die Wissenschaft, die prüft, ob wir die Emissionen einhalten, die eine Hilfestellung für das Parlament ist und Empfehlungen aussprechen kann. Und den BürgerInnenrat, weil wir in anderen Ländern gesehen haben, dass die BürgerInnen mutig vorangehen. In Frankreich gab es einen BürgerInnenrat, der weitreichende, mutige Forderungen aufgestellt hat. Das braucht es, weil es die Akzeptanz stärkt und dadurch mutige Schritte abseits von Interessenspolitik möglich sind.

Werden Sie in die Umsetzung weiter eingebunden sein, gab es diesbezügliche Gespräche mit der Politik?

Dadurch, dass die Zusammenarbeit bisher sehr, sehr gut war, gehe ich davon aus, dass es bis zum 24. März noch eine Einbeziehung geben wird. Wir werden zu dieser Sitzung natürlich auch hingehen. Was langfristig aus uns wird, werden wir intern noch besprechen. Es ist ja immer so, dass ein Volksbegehren mit der Behandlung im Parlament endet. Insofern müssen wir überlegen, was sind unsere weiteren Anliegen? Aber es wird weitere Aufgaben für uns geben.

Und wie geht es persönlich für Sie weiter?

Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt zwei Jahre mehr oder weniger non-stop am Volksbegehren gearbeitet. Ich glaube, dass ich dem Klimathema treu bleibe, aber ich kann selbst noch nicht sagen, was jetzt folgt. Ich hoffe, es kommt bald, was auch immer es sein wird.