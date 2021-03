Österreich bekommt einen Treibhausgas-Countdown

Es ist nur ein Entschließungsantrag, den die ÖVP und die Grünen heute im Umweltausschuss einbringen. Aber der hat es in sich, sofern das Parlament dem auch zustimmten wird.

Drei Maßnahmen präsentierte Klimaministerin Leonore Gewessler am Dienstag, die massive Auswirkungen auf die Bürger, die Wirtschaft und die Industrie haben werden. Es geht darum, dass nun einschneidende Klimaschutzmaßnahmen bevorstehen, Gewessler will die Entscheidungen dazu aber nicht von oben verordnen, sondern sucht eine möglichst breite Basis in der Politik und der Bevölkerung.

Die Einigung ist ein großer Erfolg des Klimaschutzvolksbegehrens, das 380.000 Österreicher unterstützt haben. Viele der nun gesetzten Maßnahmen fanden sich im Text des Begehrens.

Einig ist sich die Koalition erstens bei einer besonders einschneidenden Maßnahme: Österreich setzt sich ein Klimaziel in Form eines Klimabudgets. Das Land hat nur eine bestimmte, von der Wissenschaft festgelegte Menge (in Millionen Tonnen) an Treibhausgasen, die in diesem Jahrhundert noch ausgestoßen werden dürfen.

Dazu soll ein wissenschaftlicher Klimabeirat installiert wird, der das hoffentlich schrumpfende CO2-Budget überprüfen soll. Dazu soll das Parlament, konkret der Budgetdienst eingebunden werden. Der Ausschuss bittet das Parlamentspräsidium, eine eigene Geschäftsstelle dazu einzurichten.

Diese maximale Treibhausgas-Menge dürfte in etwa bei 700 Millionen Tonnen liegen. Wenn man bedenkt, dass Österreich 2019 rund 80 Millionen Tonnen CO2 emittiert hat, wird klar, dass wir, wenn nichts geschieht, in knapp neun Jahren – 2030 - unser Budget überschritten haben werden.

Offen ist, was dann geschehen würde. Ob der Staat dann teure Emissions-Zertifikate kaufen müsste, wird erst in Brüssel im europäischen Gleichklang verhandelt werden.

Das zweite große Thema betrifft Klimaräte. Ein „Mini-Österreich“, nannte das der grüne Umweltsprecher Lukas Hammer. Verkürzt gesagt werden einhundert zufällig ausgewählte mündige Bürger mit allen Informationen versorgt, sie sollen dann konkrete Handlungsanweisungen für die Politik vorschlagen.

Das dritte große Thema ist ein Klimakabinett. Weil verfassungsrechtlich der Bund in sehr vielen Bereichen keine Kompetenzen hat, weil die bei den Bundesländern liegen, wird ein eigenes Klimakabinett ins Leben gerufen, mit Bundeskanzler Sebastian Kurz als Vorsitzenden, Gewessler als Stellvertreterin und Mitgliedern der neun Landesregierungen. Auch hier geht es darum, dass Maßnahmen von allen Ebenen mitgetragen werden müssen.