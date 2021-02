Wie dieser Mann mit urbanem Leben das Klima retten will

Aus Klimasicht sei das fatal, argumentiert Wagner: „Jedes Mal, wenn eine Jungfamilie vor der Entscheidung steht, wo sie wohnen möchte, werden Klimaeffekte eingefroren. Entscheidet sie sich für den Speckgürtel, sind -Emissionen, die Wohnfläche, Pendelzeit im Auto sowie Verbauung auf Jahrzehnte einzementiert.“ Die Wissenschaft nennt das Lock-in-Effekte.

In Stadt, Land, Klima - einer "Liebeserklärung an die Stadt", wie er sagt - schreibt der Klimaökonom, dass der Traum vom Einfamilienhaus vor allem Lebenseinstellung sei: „Er ist Erwartung, er ist Norm, er ist Werbung.“ Aber auch Politik, mit all den dazu gehörigen Steueranreizen und Subventionen. „Nicht zuletzt ist der Vorort-Traum Natur- und Klimakiller. Klimaschmutz entsteht zwar überall – in Suburbs entstehen jedoch doppelt so viele -Emissionen wie in Städten oder am Land“. Und weil 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten und zwischen zwei und zehn Prozent (je nachdem wie man zählt) am wirklichen Land leben, bleiben als größtes Problem die Vorstädte auf Feldern, die in Siedlungen umgewandelt wurden.

Wagners Fazit: Richtige politische Impulse setzen.