OMV legt bei E-Mobilität Retourgang ein

Der Marktwert von Smatrics ist wesentlich höher als der Buchwert. Das von der Größe vergleichbare Salzburger Start-up has.to.be wurde vor kurzem an den amerikanischen Ladesäulen-Betreiber ChargePoint verkauft. Der Deal war mit 250 Millionen Euro der bis dato größte Start-up-Exit in Österreich. Einer der Gründungsinvestoren war Seele-Vorgänger Gerhard Roiss, der Ex-OMV-Chef hielt 20 Prozent. Die 250 Millionen werden in der Branche zwar als sehr stolzer Preis gesehen, aber wesentlich weniger dürfte Smatrics auch nicht wert sein.

Das Geschäft mit der E-Mobilität wächst rasend schnell. Heuer betrug der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen erstmals mehr als zehn Prozent, für 2030 werden 50 Prozent prognostiziert. Smatrics hat gemeinsam mit dem neuen Joint-Venture-Partner EnBW, einem der größten deutschen Energiekonzerne, ehrgeizige Pläne und will die Leistung der Stationen stark erhöhen.

Die OMV will gegenüber dem KURIER zum Ausstieg nicht viel sagen. Man sei nach wie vor von der E-Mobilität überzeugt und biete an den Tankstellen weiterhin Lade-Infrastruktur von Partnern an. Smatrics sei allerdings eine reine Finanzbeteiligung, erklärt eine OMV-Sprecherin.

Das klang beim Einstieg 2017 freilich noch ganz anders. Von einer „innovativen Partnerschaft“ und „ersten Meilensteinen“ schwärmte Ex-Downstream-Vorstand Martin Leitner. Mit der Beteiligung an Smatrics engagiere sich die OMV in einem „neuen und wachsenden Technologiebereich“. Kooperiert wird weiter, aber in einem anderen Bereich. Seit dem Vorjahr betreiben Verbund und OMV im Weinviertel Österreichs größte Photovoltaik-Anlage.

Der Ausstieg von Siemens Österreich hat konzern-strategische Gründe. Siemens ist international in diesem Business engagiert und stößt kleinere Beteiligungen ab.

Einer der beiden Smatrics-Geschäftsführer, Michael-Viktor Fischer, verabschiedet sich übrigens. Die Chemie mit den OMV-Managern soll nicht gestimmt haben.