Plan für MAN Steyr: Rettung für 1.250 Jobs in Sicht

Zugleich will der Investor die moderne Kunststoff-Lackiererei in Steyr, die erst 2019 ihren Vollbetrieb aufgenommen hat, so lange es geht für MAN weiterbetreiben. In der Lackiererei werden 150 Mitarbeiter beschäftigt. Und bis Ende 2022 will Wolf weiterhin Lastwagen für MAN in Steyr produzieren.

Während Siegfried Wolf versichert, dass er den Deal allein durchzieht und Alleineigentümer wird, vermuten Branchenkenner, dass der russische Oligarch und Wolf-Partner Deripaska am Ende seine Finger im Spiel haben könnte. Nur die US-Sanktionen hindern Deripaska derzeit daran, offiziell an dem Deal teilzuhaben.