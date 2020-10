MAN Steyr: "Wir halten die Ohren steif“

Rund 18.000 Lkw

Am 14. September hat dieser Kampf begonnen. An dem Tag hat der MAN-Vorstand verkündet, dass 9.500 der 36.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Neben den Werken Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) wird auch jenes Werk in Steyr geschlossen. „MAN hat wegen Managementversäumnissen aus der Vergangenheit großen Restrukturierungsbedarf“, sagte Bernd Osterloh, Betriebsratschef des VW-Konzerns, zu dem MAN gehört. Die Neuausrichtung soll das MAN-Ergebnis um 1,8 Mrd. Euro verbessern.

Dabei wurde in der Steyrer Werk zuletzt noch kräftig investiert. Rund 60 Millionen Euro sind in eine neue Lackieranlage für Lkw-Kunststoff-Bauteile geflossen. In Steyr laufen pro Jahr 18.000 leichte und mittlere Lkw vom Band. MAN hat bereits die Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge vorzeitig gekündigt. Diese sollten betriebsbedingte Kündigungen bis 31. Dezember 2030 ausschließen. Dem Vernehmen nach sind dadurch Kündigungen ab dem 1. Jänner 2021 möglich. Wird Steyr geschlossen, muss die Produktion der leichten und mittleren Lkw in andere Werke verlegt werden.

Geplant ist, die Steyr-Produktion in die Werke in Polen und der Türkei zu verlegen. Der Vorteil: Dort sind die Lohnnebenkosten deutlich niedriger als in Österreich.

Indes will Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck den MAN-Standort in Steyr durch ein Konsortium von österreichischen Investoren retten. Ziel ist es, „alternative Produktionen“ nach Steyr zu bringen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.