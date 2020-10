MAN-Mitarbeiter auf den Barrikaden

Heute, Donnerstag, wird es in der Altstadt in Steyr wohl voll und laut werden, denn die MAN-Belegschaft streikt – und mit ihr jeder, der sie dabei unterstützen will. Denn nach wie vor wackeln die 2.300 Arbeitsplätze, soll das Werk doch bis 2023 geschlossen werden.

Um 12.30 Uhr beginnt der seit Tagen angesagte Protestmarsch. Vom Werksgelände geht es am schnellsten Weg über die Damberggasse und durch die Fußgängerzone zum Steyrer Hauptplatz. Laut Polizeiinspektion Stadtplatz werden alle relevanten Kreuzungen von Beamten besetzt. Wie viele Polizisten im Einsatz sind, könne man nicht genau sagen.

Pamela Rendi-Wagner vor Ort

Es stehe aber eine Einsatzreserve bereit. „Wir rechnen mit mindestens 2.500 bis 3.000 Teilnehmer“, heißt es auf KURIER-Nachfrage. Gerüstet seien sie aber auch für 5.000 Protestierende. „Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen aus den umliegenden Bezirken kommen. Es haben sich auf alle Fälle Busse angemeldet“, so die Polizei.

Unter den Teilnehmern wird sich auch politische Prominenz befinden: Neben dem Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ), der die Begrüßung übernimmt, wird sich voraussichtlich auch SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu Wort melden. Ebenso Vertreter der Gewerkschaft sind als Gastredner geladen. Zuvor wird aber MAN-Betriebsratsvorsitzender Erich Schwarz der Menge noch den aktuellen Stand präsentieren.