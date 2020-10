Mayr-Melnhof-Karton: Manager kassiert mehr als 150 Arbeiter

Botschaft

Ein Transparent war bei der Infoveranstaltung nicht zu übersehen. Nämlich jenes mit der kryptischen Aufschrift „CEO – 8,6 Millionen Euro“. Den Insidern war klar, was damit gemeint war. Der Anfang des Jahres ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende Wilhelm Hörmanseder erhielt neben seinem Jahressalär von 5,2 Millionen Euro (2019) einen Bonus von 8,6 Millionen Euro. Der Sozialplan für die 150 Menschen, die in Hirschwang ihren Job verlieren, sieht in etwa die Hälfte dieser Abfindung vor. Ein Vorschlag von 4,5 Millionen Euro lag bis zum Start neuerlicher Verhandlungen Mittwochnachmittag auf dem Tisch. „Das ist so nicht zu akzeptieren. Es ist traurig, wie man abgeschasselt wird. Wir werden uns dagegen wehren“, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Reiter.

Laut Johannes Steiner von der Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge) hat Mayr-Melnhof einen völlig „inakzeptablen“ Vorschlag auf den Tisch gelegt und sich seither nicht mehr bewegt. Die Konzernführung will die laufenden Verhandlungen nicht kommentieren. Die Betroffenen sind außer sich: „Alle Mitarbeiter, die jünger als 25 Jahre sind, sollen beim Sozialplan durch den Rost fallen. Ebenso wie die, die zwei oder drei Jahre vor der Pensionierung stehen. Das ist keine Verhandlungsbasis, sondern ein Diktat“, so die Kritik.

Für den heutigen Donnerstag ist deshalb eine groß angelegte Aktion der Gewerkschaft gegen die „fatalen Managemententscheidungen“ angekündigt. Vor der Wiener Zentrale der Mayr-Melnhof-Gruppe werden 150 Beschäftigte des Kartonwerks in Hirschwang zu einer öffentlichen Betriebsversammlung zusammen kommen. Politische Vertreter werden ebenfalls erwartet.