150 Jobs in Papierfabrik weg: Ärger über Mayr-Melnhof

Die Ankündigung des Mayr-Melnhof-Konzerns, die Papierfabrik in Hirschwang im Bezirk Neunkirchen zu schließen, hat in der Region eingeschlagen wie eine Bombe. 150 Mitarbeiter verlieren durch diese strategische Entscheidung des Unternehmens ihren Job. Gewerkschaft und Politik sind über die Art und Weise des Rückzugs von Mayr-Melnhof stinksauer. „Die Vorgangsweise ist ein Witz. Der vorgelegte Sozialplan ist meines Erachtens eine bodenlose Frechheit. So einfach wird es sicher nicht gehen“, sagt der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge), Johannes Steiner.

Obwohl das Unternehmen mit der Papierfabrik in Hirschwang noch 2018 ein Rekordjahr hingelegt hatte, will Mayr-Melnhof den Standort einfach schließen. Der genannte Grund ist für die Belegschaft kaum nachzuvollziehen. Weil die Kartonmaschine, die seit 1952 im Einsatz steht, in die Jahre gekommen ist, will man kein Geld mehr in die Erneuerung investieren. Einzig die Faltschachtelproduktion der „Neupack Mayr-Melnhof Packaging“ mit weiteren 215 Beschäftigten bleibe am Standort erhalten, teilte das Unternehmen diese Woche mit. Karton wird weiterhin in den Standorten Frohnleiten in der Steiermark und in Wien hergestellt.