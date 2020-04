Millionenbrand: Zündler soll auch Tod von Baby verschuldet haben

Nur kurze Zeit nach der Tragödie ist der unter Tatverdacht stehende Vater erneut ins Visier der Kriminalisten geraten. Während der Erhebungen zum Tod seines Kindes hatte Fabian A. in der Nacht zum 23. Februar Schichtdienst in der Mayr-Melnhof Papierfabrik, als gegen 22.45 Uhr ein verheerendes Feuer die 4000 Quadrameter große Lagerhalle des Betriebes in Schutt und Asche legte. Wie die Ermittlungen von Spezialisten des Landes- und Bundeskriminalamtes sowie der Kriminaltechnischen Zentralstelle (KTZ) ergaben, hatte jemand in dem Abschnitt der Lagerhalle Feuer gelegt, wo sich die Docks zur Be- und Entladung der Lkw befinden.

Den Druck nicht augehalten

Bei der Überprüfung aller Personen, die in besagter Nacht an der Entladestation zu tun hatten, stießen die Kriminalisten auf Fabian A.. Wie Bilder der Videoüberwachung zeigen, war er vor dem Feuer als 23-jährige Laderfahrer in dem Bereich unterwegs. Konfrontiert mit den belastenden Beweisen legte der Tatverdächtige am Montag ein umfangreiches Geständnis gegenüber den Brandermittlern ab. Weil gegen ihn nach dem Tod seines Sohnes ermittelt wurde, habe er den Druck nicht mehr ausgehalten, so die Verantwortung des jungen Mannes. Deshalb, so sein Geständnis, hat er in der besagten Nacht mit einem Feuerzeug und Karton mehrere Paletten in der Fabrik in Brand gesteckt. "Er ist dann an seinen Arbeitsplatz zurückgegangen und hat den Feuerwehreinsatz abgewartet", sagt ein Brandermittler.