Feuerinferno lässt böse Erinnerungen wach werden

Seit Montag laufen die Brandermittlungen am Areal in Hirschwang auf Hochtouren. Neben Brandermittlern des nö. Landeskriminalamtes sind auch Spezialisten des Bundeskriminalamtes sowie der Kriminaltechnischen Zentralstelle (KTZ) vor Ort, um die Ursache für das Feuer herauszufinden. Der Brand ist demnach in dem Abschnitt der Lagerhalle entstanden, wo sich die Docks zur Be- und Entladung der Lkw befinden.

Überprüft wurden auch mögliche Zusammenhänge zu drei Bränden in der Papierfabrik in den Jahren 2018 und 2019. Bei diesen Zwischenfällen dürfte Brandstiftung allerdings nicht in Frage kommen, heißt es bei der Polizei.

Was das Inferno vom Wochenende betrifft, kann derzeit weder Brandstiftung noch eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Ermittelt werde in alle Richtungen, so die Polizei.