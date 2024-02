OMV: Rohstoffpreise drücken Gewinn

Dennoch soll an die Aktionäre zusätzlich zur leicht erhöhten regulären Dividende von 2,95 Euro je Aktie eine Sonderdividende von 2,10 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, wie bereits am Mittwoch angekündigt wurde.

Das (um Lagerhaltungseffekte bereinigte) CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von rund 6 Mrd. Euro sei das zweithöchste in der Geschichte des Unternehmens, heißt es im Geschäftsbericht. "2023 war für die OMV ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir trotz erheblichen Gegenwinds ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben", so OMV-Chef Alfred Stern.