OMV verkauft verkauft Geschäft in Malaysia an TotalEnergies

Der gesamte Cash-wirksame Kaufpreis belaufe sich auf 903 Mio. US-Dollar (rund 833 Mio. Euro) und beinhalte unter anderem die Rückzahlung eines ausstehenden Gesellschafterdarlehens, das von OMV an SapuraOMV gewährt wurde, teilte die OMV am Mittwoch in einer Aussendung mit.