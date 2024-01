Fusion zu Chemieriesen: OMV und Adnoc verhandeln wieder

Die Wiener verhandeln mit Adnoc über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemietöchter Borealis und Borouge als gleichberechtigte Partner. Ziel sei es, ein globales Polyoelfin-Unternehmen mit einer wesentlichen Präsenz in Schlüsselmärkten zu schaffen.

Zu den offenen Punkten gehörten unter anderem Job-Garantien für die Beschäftigten in Österreich, sagten die Insider. Zudem solle das neue Unternehmen an der Wiener Börse gelistet werden und der Aufsichtsratchef ein Österreicher sein. Möglich sei auch eine Zweitnotierung in Wien, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

OMV bricht die große Strategie zusammen