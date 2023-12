OMV und Adnoc sollen über Petrochemie-Megafusion einig sein

Deal auf Augenhöhe?

In Österreich sorgten die Meldungen für Beunruhigung. Befürchtet wird etwa, dass die OMV durch die Bewertung der eingebrachten Unternehmensanteile die Kontrolle über Borealis verliert, das Hauptquartier aus Wien abwandern könnte und das Geschäft von Abu Dhabi aus kontrolliert wird.

Die große Frage ist, ob es ein Deal, der intern unter "Projekt Edelweiß" firmiert, unter gleichberechtigten Partnern wird. Die unternehmensinterne Kommunikation war bisher äußerst dürftig, die Belegschaft ist daher äußerst besorgt. Vor allem darüber, wer tatsächlich die industrielle Führung des neuen Chemieriesen übernehmen wird.

Mitgift

Da Borouge wesentlich höher bewertet ist als Borealis, müsste die OMV nochmals eine hohe Summe als Mitgift einbringen, geschätzt wird bis zu zwei Milliarden Euro. Adnoc will außerdem, hört man, noch die Tochter Nova Chemicals in die Fusion einbringen.

Die Initiative zu dem Deal ging von Adnoc aus, die Abu Dhabis machten, wie man aus dem Unternehmen immer wieder hörte, starken Druck auf die OMV. Die Ölgesellschaft hatte die OMV-Anteile vom Staatsfonds Mubadala, der sich als Finanzinvestor definierte, übernommen und agiert als starker, strategischer Eigentümer.

OMV-Chef Alfred Stern hatte auf eine eigene Chemie-Strategie gesetzt, diese dürfte sich nun erledigt haben. Kritiker sehen die künftige Petrochemie-Bedeutung der OMV als Finanzinvestor, sodass nur noch das Öl- und Gas-Geschäft eigenständig geführt wird. Dabei hatte die teilstaatliche OMV bereits viel in den Chemie- und Kunststoff-Bereich investiert. Um mehr als vier Milliarden Euro, die größte Unternehmensübernahme bisher in Österreich, kaufte die OMV den Arabern die Mehrheit an Borealis ab. Auch dieser Deal hatte für heftige Kritik gesorgt.

Spannend wird außerdem noch, wer der CEO des neuen Chemieriesen wird. Hier werden sowohl Stern als auch Boealis-Chef Thomas Gangl als Favoriten für die österreichische Seite kolportiert.