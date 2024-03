Österreich im Winter erstmals seit 2003 Strom-Nettoexporteur

In Summe konnten im Februar 88 Prozent des österreichischen Strombedarfs aus Erneuerbaren abgedeckt werden - im Durchschnitt der letzten drei Jahre waren es 60 Prozent. Dementsprechend fielen die Anteile der Anteil der Gasverstromung und des Imports geringer aus.

"Diese Entwicklungen zeigen die außergewöhnliche Volatilität des Stromsystems durch den immer größer werdenden Anteil der erneuerbaren Energien in der Stromproduktion" sagte Gerhard Christiner , technischer Vorstand der APG.

Mit den länger werdenden Tagen und dem frühlingshaften Wetter ist in den nächsten Wochen zudem mit einer hohen Stromproduktion aus Photovoltaik zu rechnen. Denn die Rekord-Zubauten aus dem vergangenen Jahr werden heuer erst in vollem Umfang wirksam.

Netzausbau

Christiner nützt die guten Daten, um die Wichtigkeit des Netzausbaus zu betonen: "Um einerseits die geplanten Zuwachsraten im Bereich der Erneuerbaren in den nächsten Jahren versorgungssicher integrieren, aber auch die Volatilität des Gesamtsystems managebar machen zu können, benötigt es eine kapazitätsstarke Strominfrastruktur, Speicher sowie digitale Intelligenz innerhalb des Stromsystems." Die APG hat bis 2030 Investitionen über neun Milliarden Euro geplant - ins Hochspannungsnetz, wohlgemerkt, in die regionalen Verteilnetze muss voraussichtlich etwa doppelt so viel Geld fließen.