Was der Klimawandel für die Wasserkraft in Österreich bedeutet

Die langen Dürreperioden im vergangenen Sommer haben zu einem Absinken der Stromproduktion aus Wasserkraft geführt, in manchen Regionen phasenweise um bis zu 50 Prozent. Der Klimawandel wirkt sich also bereits merklich auf die wichtigste Säule der österreichischen Ökostromproduktion aus, sagte Martin Fuchs, Autor der Studie „Wasserkraft und Klimawandel in Österreich“. Auf die Stromversorgung könnte sich das aber sogar positiv auswirken.