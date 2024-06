Österreich rutscht im Standort-Ranking weiter ab

Die österreichische Wirtschaft verliert im internationalen Vergleich an Wettbewerbsfähigkeit. In dem am Dienstag veröffentlichten "World Competitiveness Report" des Management-Instituts IMD an der Schweizer Privatuniversität Lausanne rutschte Österreich um weitere 2 Plätze ab und belegt nun Rang 26. Im Vergleich zu 2020 hat Österreich 10 Plätze verloren.