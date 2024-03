Wirtschaftskammer schlägt Alarm: Industrie droht abzuwandern

In Deutschland war die Entwicklung bereits früher zu bemerken. Jetzt schrillen auch in Österreich die Alarmglocken. Laut einer vom Beratungsunternehmen Deloitte im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) durchgeführten Studie, sehen fast drei Viertel der heimischen Industriebetriebe die Gefahr. einer Deindustrialisierung Österreichs.

"Produktionsverlagerung gelebte Realität"

Die Produktionsverlagerung sei bereits gelebte Realität. Die Entwicklung könnte sich in den nächsten Jahren beschleunigen, warnte WKO-Präsident Harald Mahrer bei der Präsentation der Studie am Dienstag in Wien. "Die Lage ist extrem besorgniserregend." Auch weil viele heimische Unternehmen an der deutschen Wirtschaft hängen. Im Nachbarland haben bereits 67 Prozent der Firmen Teile der Produktion ausgelagert, das habe auch Folgen für die heimischen Zulieferer, so der WKO-Präsident.

Von den Abwanderungen sind vor allem kostenintensive Bereiche betroffen, so die Studie. Etwa die Bauteilfertigung, die Vormontage oder die allgemeine Produktion. Zwischen 9 und 13 Prozent der Unternehmen haben in diesen Bereichen bereits Teile verlagert, zwischen 23 und 27 Prozent wollen das in den nächsten 3 Jahren tun. "Es sind hochwertige Tätigkeiten und sehr gut bezahlte Jobs, die bedroht sind", sagte Mahrer.

Wohin wandern die Unternehmen ab?

Verlagert wurden Teile der Produktion in den vergangenen 3 Jahren mit einem Anteil von 81 Prozent vor allem in andere EU-Länder, nach Ost- aber auch nach Südeuropa. Gefolgt von Asien (29 Prozent), etwa nach China, Vietnam, Indonesien oder Malaysia, wo es attraktive Investitionsprogramme gibt.

An Attraktivität gewinnt die USA. Nicht zuletzt wegen hoher Subventionen, etwa durch den Inflation Reductaion Act (IRA), aber auch wegen der niedrigen Energiepreise. 27 Prozent wollen in den nächsten 3 Jahren Teile der Produktion dorthin verlagern. "Die USA nutzen die europäische Schwäche, um Investitionen anzuziehen", sagte Mahrer. Aber auch Asien und andere EU-Länder bleiben für heimische Firmen mit 46 bzw. 44 Prozent attraktiv.