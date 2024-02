IHS-Chef Bonin: „Europa braucht ein neues Geschäftsmodell“

Holger Bonin: Österreichs Industrie steckt in einer Rezession und tut sich schwer, da wieder herauszukommen. Das hat viel mit einer schon länger anhaltenden Investitionsschwäche zu tun. Und es hat etwas mit dem Energiepreisschock zu tun, der in Österreich besonders stark war. Und letztlich hat es auch mit der hartnäckigen, im Vergleich zur Eurozone hohen Inflation zu tun. Weil die Löhne nachziehen, entsteht für manche exportorientierte Unternehmen ein Kostenproblem, etwa im Verhältnis zu Deutschland, wo es eine stärkere Lohnzurückhaltung gegeben hat.

Kann sich Europa da etwas abschauen? Von China kann man – Stichwort Neue Seidenstraße – lernen, wie man neue Handelsbeziehungen sehr strategisch aufbaut, etwa in Afrika. Allerdings spielt Peking teilweise unfair und versucht politische Abhängigkeiten zu schaffen. Und die starke staatliche Lenkung der Wirtschaft birgt für das Land große Risiken. Wenn die Immobilienblase platzt oder die Jugendarbeitslosigkeit weiter steigt, kann das große Schockwellen auslösen. Für tragfähiger halte ich den auf die Kraft der freien Wirtschaft setzenden Ansatz der USA. Biden pumpt mit dem „Inflation Reduction Act“ sehr viel Geld in die Infrastruktur und den Klimaschutz. Dahinter steht eine klare industriepolitische Strategie, die primär auf marktwirtschaftliche Instrumente – Steuergutschriften, Zuschüsse und Darlehen – setzt.

Das heißt, die Gefahr der De-Industrialisierung ist durchaus real und nicht das übliche Krankjammern?

Ja, insbesondere für die energieintensiven exportorientierten Industrien stellt sich die Standortfrage. Dort überlegt man natürlich, mit der Produktion in Weltregionen zu gehen, in denen die Energie auf lange Sicht günstiger sein wird. In Österreich ist der Anteil dieser Industrien, wie Stahl und Chemie, an der Wirtschaftsleistung aber kleiner als in Deutschland, darum wird dort die Standortdebatte derzeit noch intensiver geführt als bei uns. Insgesamt ist es ein Vorteil, dass die österreichische Exportwirtschaft – dazu gehört auch der Tourismus – relativ stark diversifiziert ist.

Zurücklehnen geht dennoch nicht ...

Wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Standortwettbewerb geht, kann das kleine Österreich allein wenig tun, da ist die EU als Ganzes gefordert. Einfach ist es nicht, denn im Kern braucht das alte Europa ein neues Geschäftsmodell. Das ist in etwa so wie bei einem 50-jährigen Ingenieur, der auf Verbrenner spezialisiert ist und jetzt auf Elektromobilität umschulen muss. Mit dem bisherigen Modell sind wir sehr lange sehr gut gefahren, jetzt aber ist klar, dass wir damit in Zukunft nicht mehr die Dynamik hervorbringen werden, wie es andere Weltregionen tun. Ohne Anpassung, so schwer sie ist, drohen wir abgehängt zu werden.