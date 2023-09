Elektroindustrie warnt vor Verlagerungen ins Ausland

Vorschlag für Einmalzahlungen

Der Wirtschaftsstandort verliere zunehmend an Attraktivität, meinte der ehemalige Siemens-Chef auch mit Blick auf die kommenden Kollektivvertragsverhandlungen. Anders als die für viele Branchen maßgeblichen Metaller, die demnächst beginnen, verhandelt die Elektroindustrie erst im März. Die Erhöhung von 9,9 Prozent aus dem heurigen Frühjahr liegt der Branche aber noch im Magen. Ein ähnlich hoher Abschluss bei den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen würde viele Unternehmen unter Druck setzen.

Hesoun schlägt vor, Einmalzahlungen auch aus Arbeitnehmersicht attraktiv zu machen. Die werden von den Gewerkschaften abgelehnt, auch weil die KV-Erhöhungen des Folgejahres wieder auf den niedrigen Gehalt ohne Einmalzahlung aufsetzen. Der verringerten Absprungbasis könne etwa durch das Einbeziehen der Einmalzahlung in den existierenden KV gelöst werden. Auch den zweiten großen Nachteil von Einmalzahlungen, die geringeren Abgaben für die Sozialversicherung und daraus resultierend geringere Pensionen hält Hesoun für lösbar. Notwendig seien gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, die Kaufkraft der Arbeitnehmer auch bei geringeren KV-Abschlüssen zu erhalten.

Europaweites Versagen bei Energiepreisen

Bei den Energiepreisen sieht Hesoun ein europaweites Versagen. Man habe in einer Situation, in der der Markt nicht mehr funktioniert und zu überhöhten Preisen geführt habe, die Marktmechanismen einfach gewähren lassen. "Man muss in die Märkte eingreifen und nicht zuschauen und sagen, es ist halt so." Durch den hohen Anteil der Stromproduktion aus Gas hätten sich die Preisanstiege überproportional auf Österreich ausgewirkt. Reaktionen seien aber auch hierzulande ausgeblieben, sagte Hesoun: "Gas für die Energieerzeugung zu subventionieren wäre auch nicht teurer gewesen, als 500 Euro an alle zu verteilen."