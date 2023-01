Millionenpleite eines Isolatoren-Erzeugers: 110 Jobs betroffen

"Die Stärke von GIPRO liegt in der außerordentlichen Lösungskompetenz bereits in der Isolatoren-Entwicklung. Wir sind spezialisiert in der Isolatorentechnik von Gießharzisolatoren und Gießharzdurchführungen", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Dabei kann GIPRO auf jahrzehntelang gewachsenes Know-how zurückgreifen. GIPRO wurde 1987 gegründet. Seit über 30 Jahren werden am Standort Peggau in Österreich Isolatoren aus Epoxidharz (für die Elektroanlagenbau-Industrie) hergestellt."

Nun wurde über das Vermögen der Firma GIPRO GmbH am Landesgericht Graz aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Stefan Weber von Creditreform dem KURIER. Es sind 110 Dienstnehmer und rund 90 Gläubiger betroffen.

"Das Unternehmen wurde 1987 (damals firmierte das Unternehmen noch unter anderem Namen) gegründet", heißt es weiter. Das Unternehmen ist spazialisiert auf die "Herstellung von technischen Kunststoffprodukten aus Gießharz für elektrische und nicht elektrische Anwendungen für Standardteile für den Schaltanlagenbau, auf Standardkomponenten für den Einsatz in Nah- und Fernverkehrsfahrzeugen sowie auf Produkte für den Freileitungsbau.

Kunden sind laut Firmenhomepage ABB, Alstom, Altea Solutions, Bombardier, Cellpack Eelectrical Products und Faiveley