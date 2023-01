Millionenpleite der Restaurantkette "Habibi & Hawara"

"Herausforderungen wie Corona, Inflation und die damit verbundenen Umsatzrückgänge, steigende Energiekosten und nicht zu vergessen die Lebensmittel-Preissteigerungen, machen auch vor sozialen Unternehmen, wie dem Habibi & Hawara, nicht Halt", heißt es auf der Homepage der Restaurantkette. "Um eure und unsere Idee eines sozialen Unternehmens, Menschen mit Migrationshintergrund eine neue Chance zu geben, weiter am Leben zu erhalten, müssen wir leider einige Habibi & Hawara Filialen schließen, wobei sich Insolvenzen nicht vermeiden lassen."

"Die Restaurants der Habibi & Hawara-Gruppe wurden in Folge der Flüchtlingskrise 2015 teilweise bereits 2016 ins Leben gerufen. In den Restaurants wurden in erster Linie Kriegsflüchtlinge und Personen in schwierigen persönlichen Situationen beschäftigt", heißt es laut KSV1870 in den vier Insolvenzanträgen. "Mit der Teuerungswelle kam es auch zu einem deutlichen Rückgang an Lokalgästen."