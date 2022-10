OeNB: Geldvermögen der Haushalte erstmals seit Finanzkrise rückläufig

Die heimischen Haushalte sind ärmer geworden. Wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) heute mitteilte, ist das private Geldvermögen erstmals seit der Finanzkrise 2008 gesunken. "Die Erholung der globalen Wirtschaft nach der Pandemie wurde abrupt durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine unterbrochen", sagte Vize-Gouverneur Gottfried Haber am Donnerstag. Die hohe Inflation und Verwerfungen am Finanzmarkt hätten außerdem die Struktur der Investitionen verändert.