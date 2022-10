Smartphone-Bank N26 startet Kryptogeschäft in Österreich

Die von zwei Österreichern in Deutschland gegründete Smartphone-Bank N26 steigt in Österreich in den Kryptomarkt ein. Berechtigten Kunden soll es ermöglicht werden, zunächst rund 100 Kryptowährungen direkt in ihrer N26-App zu kaufen und zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Service startet zunächst in Österreich, soll aber nach und nach auf andere Kernländer von N26 ausgeweitet werden. Die Regulierung ist von Land zu Land unterschiedlich.

Starke Nachfrage

Kooperationspartner ist die heimische Kryptoplattform Bitpanda, die die Durchführung des Handels sowie die Verwahrung der Coins übernimmt. „Auch wenn Kryptowährungen im vergangenen Jahr an Wert verloren haben, bleiben sie eine gefragte und attraktive Anlageklasse für Investor:innen und ein wachsender Teil des Finanzsystems“, sagt N26-Mitgründer und CEO Valentin Stalf. Man reagiere auch auf die starke lokale Kundennachfrage. So hätten 40 Prozent der Kunden Interesse an Investitionen in Kryptowährungen oder würden bereits aktiv handeln.

Mit N26 Krypto gebe es nun ein „unkompliziertes, intuitives Produkt“, das sich nahtlos in das N26 Bankingerlebis einfüge und Kontostand, Ersparnisse und Anlageportfolio nebeneinander anzeigt. Kryptowährungen sind die erste Anlageklasse, die angeboten wird. Die Transaktionsgebühren betragen wie bei Bitpanda zwischen 1 und 1,5 Prozent für den Handel mit Bitcoin und 2 bis 2,5 Prozent für alle anderen verfügbaren Kryptowährungen.