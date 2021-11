N26 war Ende 2019 in Kooperation mit der US-Partnerbank Axos zunächst fulminant gestartet. Die Smartphone-App verzeichnete teilweise mehr als 20.000 Downloads. Doch mit dem Zurückfahren der Werbung in der Corona-Pandemie brachen auch die Downloadzahlen wieder ein. N26 erklärte nun, in den europäischen Kernmärkten steige die Kundennachfrage nach digitalem Banking nach wie vor stark.

Osteuropa-Expansion

Zudem strebe die Bank künftig eine Expansion in weitere osteuropäische Märkte an. „Damit sollen die Potenziale und die steigende Nachfrage nach digitalen Bankprodukten in dieser Region bedient werden.“

Der Rückzug aus den USA ist nicht der erste Rückschlag für die Berliner Bank: Anfang 2020 gab N26 bekannt, sich aus Großbritannien zurückzuziehen und dort mehr als 100.000 Kunden kündigen. Den Rückzug aus Großbritannien begründete N26 damals mit der auslaufenden Banklizenz für den britischen Markt wegen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Erst in der Vorwoche knöpfte sich die Bankenaufsicht Bafin das Unternehmen vor und verhängte eine Wachstumsbremse für N26. Die Zahl der Neukunden wurde auf monatlich 50.000 begrenzt. Auch das Geschäft mit Baufinanzierungen wurde beschränkt.