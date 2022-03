Die erste eigene Aktie: In vier Schritten zum erfolgreichen Kauf

Ich sage es Ihnen gleich: Für mich war der erste Schritt, nämlich die Wahl eines Depots, der schwierigste. Zum ersten Mal hörte ich von Depot- oder Ordergebühren. Die Höhe dieser Gebühren unterscheidet sich natürlich von Anbieter zu Anbieter. Üblicherweise ist es so, dass Depotgebühren jährlich anfallen und eine Ordergebühr bei jedem Kauf eines Titels, also bei jeder Order. Soweit so klar.

Online-Depot

Kommen wir also zur Sache. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ein Depot bei einem reinen Onlinebroker oder ein Wertpapierdepot in der Filialbank ihres Vertrauens. Letztere zeichnet sich durch persönliche Beratung aus, aber auch häufig durch höhere Gebühren. Und das Depot ist letztendlich auch nur virtuell vorhanden. Aktien zum Angreifen gibt es schon viele Jahre nicht mehr. Schlussendlich liegt es an Ihren persönlichen Präferenzen, was Sie wählen. Bei mir wird es ein Online-Depot werden. Es gibt mir die gewünschte Flexibilität und es funktioniert ähnlich wie die Kryptobörse, die ich bereits verwende. Und ja, meine Hemmschwelle in Kryptowährungen zu investieren, war deutlich geringer.

In bestimmte Fonds investieren

Notiz am Rande: Wenn sie vorher schon wissen, dass sie auch in einen bestimmten Fonds investieren möchten, recherchieren Sie, ob der jeweilige Anbieter diesen auch tatsächlich offeriert. Nicht alle Anbieter haben nämlich alle Produkte im Programm. Für den Anmeldeprozess wollen wir ein paar Tage einplanen. Beim Anbieter meiner Wahl kann ich zwischen einem Einzel- oder Gemeinschaftsdepot auswählen. Wenn Sie das Aktien-Projekt als Gemeinschaftsprojekt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin starten möchten, lohnt sich das vielleicht für Sie.

Persönliche Daten

Ich wähle ein Einzeldepot. In das Online-Formular gebe ich meine persönlichen Daten ein, gebe bekannt, woher mein Nettoeinkommen stammt und in welchem Land ich steuerpflichtig bin. Zum Schluss werde ich mit Foto und Reisepass als echte Person verifiziert, damit mein Anbieter auch sicher weiß, dass ich hier kein Scherz-Konto anlege. Diese Überprüfung kann, je nach Anbieter, ein paar Stunden oder sogar ein paar Tage dauern.