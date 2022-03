Reich werden: Warum Frauen nicht nur sparen, sondern investieren sollen

Kravitz’ Einstieg in die Welt der Finanzen wurde ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt: Beide Elternteile arbeiteten in einer Bank. Auf ihre zahlreichen neugierigen Fragen wurde sie als junges Mädchen von ihren Eltern jedoch stets mit der Antwort „Das ist Bankgeheimnis“ abgespeist. Für Kravitz gab es also nur einen Weg: „Ich wusste, ich muss selbst einmal im Bankensektor arbeiten, wenn ich erwachsen werde.“

Gesagt, getan. Nach ihrem Bank- und Finanzwirtschaftsstudium in Wien war Kravitz als Aktienhändlerin tätig. In die Selbstständigkeit rutschte die 37-Jährige mehr oder weniger zufällig: „Ich habe in einer Facebook-Gruppe gefragt, ob ich etwas über das Thema Investment erzählen soll. Ein Experiment aus dem Bauch heraus. Es kamen 120 Frauen.“ Die Nachfrage wurde immer größer. Larissa Kravitz gab ihren Job auf und machte sich unter dem Namen „Investorella“ selbstständig, mit Finanz-Workshops und einem gleichnamigen Podcast.

Wie startet man am besten?

Grundsätzlich funktioniert Geldanlage und Vermögensaufbau für Frauen und Männer ähnlich. Vor allem mit Blick auf die Pension hat das Thema für Erstere aber noch eine besondere Bedeutung. Sie verdienen nicht selten weniger als Männer, ihre Karrieren werden durch Kindererziehung unterbrochen und sie leben länger als Männer, weshalb ein größerer finanzieller „Notgroschen“ durchaus hilfreich wäre. Und trotzdem machen sich viele erst Gedanken darüber, wenn sie eine Familie gründen.

Kravitz empfiehlt: „Idealerweise setzt man sich mit dem Thema Investieren auseinander, sobald man mit der Ausbildung fertig ist und sein erstes eigenes Geld verdient.“ Doch genau da tauchen bei den meisten Frauen schon die ersten Fragen auf: Wie investiert man sein Geld in jungen Jahren am besten. Wie startet man? „Mit Goldbarren kann man gut beginnen. Diese kann man auch physisch anfassen“, erklärt die Finanzexpertin. Für Fortgeschrittene sei zudem auch die Investition in eine Immobilie eine Möglichkeit. „Jeder sollte eine besitzen, und sei es nur eine kleine Studentenwohnung mit 20 Quadratmetern.“

400 Milliarden Euro unverzinst

Jedes Monat einen überschaubaren Betrag zu investieren, das rät auch Sonja Ebhart-Pfeiffer, zertifizierte Finanzplanerin und ehrenamtlich für den Verband Financial Planners tätig. „Leider scheuen aber viele noch immer davor zurück, auch weil manchmal das nötige Selbstbewusstsein und Wissen fehlt, und zwar bei beiden Geschlechtern. Nicht umsonst liegen in Österreich 400 Milliarden Euro unverzinst entweder auf Sparbüchern oder Girokonten.“