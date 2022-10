Jeder sechste Haushalt hat Probleme, seine Fixkosten zu decken

Wobei der Sparwille gr├Â├čer zu sein scheint als die Umsetzung. Im April h├Ątten 91 Prozent angegeben, dass sie sich bei Ausgaben f├╝r Auto, Kleidung, Gastro, Urlaub und Co. zur├╝ckhalten w├╝rden. Tats├Ąchlich h├Ątten r├╝ckblickend 70 Prozent ├╝ber den Sommer bereits weniger ausgegeben als gew├Âhnlich. Von Einkommenseinbu├čen am st├Ąrksten betroffen seien Arbeitssuchende (64 Prozent), Personen in Mutterschutz/Elternzeit (47 Prozent) und solche in Ausbildung, inklusive Studierende (40 Prozent).

Befragte wenig zuversichtlich

Von der Regierung erwarten sich die Befragten jedenfalls nicht viel: 52 Prozent gaben an, dass die Entlastungspakete der Regierung nicht ausreichen werden. Nur sieben Prozent bleiben zuversichtlich und rechnen mit einer gleichbleibenden oder besseren finanziellen Lage.

Dass die Gewerkschaften mit Lohnforderungen von ├╝ber zehn Prozent - also knapp ├╝ber der aktuellen Inflationsrate - bei der Herbstlohnrunde durchkommen, glauben 19 Prozent der Befragten, 22 Prozent bef├╝rchten einen Kollektivvertrags-Abschluss unter 6 Prozent. Derzeit verhandelt die Metallindustrie den Kollektivvertrag (KV) 2023, kommende Woche Dienstag startet der Handel mit seinen rund 500.000 Besch├Ąftigten.