Was die Öl-Förderkürzung durch die OPEC+ bedeutet

Öl ist die Haupteinnahmequelle der meisten OPEC-Staaten und so ist es naheliegend, dass sie Preisverlusten entgegenwirken wollen, typischerweise durch eine Verknappung des Angebots. Das Förderkartell versucht aber nicht einfach, den Preis nach oben zu treiben, denn wenn Öl am Weltmarkt zu teuer wird, werden Alternativen wie Gas, Kohle oder auch Erneuerbare Energieträger interessanter. Die OPEC-Staaten suchen also das "Gleichgewicht" von hoher Nachfrage zu möglichst hohen Preisen.

Russland

Russland, das nicht Teil der OPEC ist, seine Förderpolitik aber im Rahmen der OPEC+ mit dem Kartell abstimmt, hat seine Ölförderung bereits ab März reduziert, ebenfalls um eine halbe Million Fass pro Tag. Das entspricht etwa fünf Prozent der russischen Produktion. Nach aktuellem Stand soll diese Reduktion das gesamte Jahr beibehalten werden, weitere Einschnitte hat Moskau nicht ausgeschlossen.