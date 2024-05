Erbstreit: Erfolg vor Gericht für Witwe von Niki Lauda

Am 20. Mai jährt sich der Todestag von Niki Lauda zum fünften Mal . Der dreifache Formel-1-Weltmeister starb 2019 im Alter von 70 Jahren, in der Meinung, seine Hinterlassenschaft zugunsten seiner zwei Familien (Birgit Lauda ist die Mutter seiner Zwillinge Max und Mia) gut geregelt zu haben.

Dennoch brach genau so ein Streit aus, bereits ein Jahr nach seinem Tod zog Birgit Lauda vor Gericht und forderte zumindest den Pflichtteil der Erbschaft ein. Streitwert der Klage gegen die Stiftung: 20 Millionen Euro. In Summe dürfte sich das Stiftungsvermögen auf etwa 100 Millionen Euro belaufen (der KURIER berichtete) .

Lauda wollte keinen Streit unter seinen Erben um sein Vermögen – das vertraute er unter anderem seinen engsten Wegbegleitern in Form einer Stiftung an, die bereits 1997 gegründet wurde. Laudas expliziter Wunsch war, dass seine Erben das Vermögen nicht "verschleudern" würden.

Rechtsstreit nicht in Österreich, sondern in Spanien

Neben diversen anderen Behauptungen gegen Birgt Lauda blieb eine wesentliche Krux im Streit um die Erbschaft die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit. Da Niki Lauda nicht in Österreich, sondern auf Ibiza gelebt hatte, beharrte die Stiftung darauf, dass die spanischen Gerichte für den Fall zuständig wären – was die Sache für die 45-Jährige erheblich schwieriger machte. In Österreich wäre die Sache klar gewesen: Hierzulande erhält der hinterbliebe Ehepartner neben den Kindern aus der Erbschaft einen Pflichtteil in Höhe von einem Sechstel der Erbschaft.

Hinzu kam im langen Gerichtsduell auch der Umstand, dass Birgit Lauda offenbar wieder heiraten will. Ihr neuer Partner, der österreichische Finanzexperte Marcus Sieberer, hat seinen Wohnsitz in der Schweiz, Lauda soll eine Übersiedlung dorthin mit ihren Kindern bereits angedacht haben.

Sollte Birgit Lauda tatsächlich erneut heiraten, würde sie die Zuwendungen der Stiftung verlieren, die sie in der Zwischenzeit monatlich erhalten hat. Diesen Passus hat F1-Weltmeister und Unternehmer Lauda in der Stiftungsurkunde festgeschrieben. Diese Zuwendungen belaufen sich auf die Eckpunkte Schulgeld, Urlaube, drei Hausangestellte sowie 20.000 Euro "Taschengeld" im Monat für Birgit Lauda.