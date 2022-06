Nach Commerzialbank-Pleite: Polizist trickste Einlagensicherung aus

Insgesamt 21 Losungswortsparbücher mit einem Guthaben in Höhe von 317.020 Euro gab der dem früheren Bankmitarbeiter. 15 löste der Ex-Banker ein, sechs sein Bruder. Die restlichen Sparbücher behielt er. Einige Tage später meldete sich der Ex-Banker bei dem Polizisten und übergab ihm insgesamt 242.376 Euro. Die üppige Provision von rund 74.645 Euro hatten sich der Ex-Banker und sein Bruder schon abgezogen. Im Frühjahr 2021 las der Polizist dann in Zeitungen, dass Anleger der Commerzialbank angeklagt wurden, weil sie Losungswort-Sparbücher an Familienangehörige zur Einlösung weitergegeben hatten. Die Weitergabe der Sparbücher an Dritte erfüllt den Tatbestand des Betruges. „Das beunruhigte ihn sehr, da er bisher davon ausgegangen war, dass er sich rechtskonform verhalten habe. Die Besorgnis, dass er angeklagt werden könnte, nahm zu“, schreibt sein Anwalt in einer Selbstanzeige vom 11. Mai 2022. Unmittelbar vor der Selbstanzeige zahlte der Beamte als Schadenswiedergutmachung 317.000 Euro auf das Konto der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein. Er hofft wegen tätiger Reue auf Straffreiheit. Den Ex-Banker und seinen Bruder wird die Anklagebehörde ins Visier nehmen.