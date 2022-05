Commerzialbank-Urteil: Welche Auswirkungen für die Sozialbau AG zu erwarten sind

Die Prüfung eines Anfangsverdachts verlief im Sande. Beide Vorwürfe zielen drauf ab, dass die Republik für die Schäden, die Bankkunden entstanden sind, haftbar gemacht werden soll. Die Finanzprokuratur, die Anwaltskanzlei der Republik, hat laut eigenen Angaben bisher kein Verfahren verloren, zwei Musterverfahren liegen bereits beim Obersten Gerichtshof.

Einzelne Verfahren wurden bis zur Klärung der Musterverfahren ruhend gestellt. Dem Vernehmen nach gehören dazu auch jene im Zusammenhang mit den Sozialbau-Unternehmen.

Unmut bei FPÖ

Die FPÖ ortet die Verantwortung in der Wiener Landespolitik: „Jetzt wird das Ausmaß des Versagens von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál sichtbar. Ich fordere ihren Abgang“, sagt Parteichef Dominik Nepp. „Der Verdacht drängt sich auf, dass der Fokus der zuständigen MA 50 nicht im Schutz des sozialen Wohnbaus, sondern in Inseratenausgaben über fast 30 Millionen Euro liegt“, verweist Johann Singer, ÖVP-Wohnbausprecher im Nationalrat, auf Feststellungen in einem aktuellen Rechnungshofbericht.