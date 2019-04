Millionenpleite eines namhaften Stahl- und Glasfassaden-Bauers

Dieser Traditionsbetrieb war schon vor zwei Jahren mit 67,5 Millionen Euro Schulden in die Insolvenz geschlittert, doch er konnte bloß zwei Mal je fünf Prozent Quote den Gläubigern bezahlen. Die dritte Quotenraten wäre am 31. Dezember 2018 fällig gewesen. Doch das Erfordernis konnte nicht aufgebracht werden. Die SFL Technologies GmbH musst nun am Gericht ein Konkursverfahren beantragen. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV1870 und Creditreform dem KURIER.

Bei der SFL technologies GmbH handelt es sich um die operative Hauptgesellschaft der SFL Gruppe. Sie ist bzw. war vorwiegend im Stahl- und Leichtmetallbau, Fassaden-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau tätig.

Die Vorgeschichte

Im Verfahren 2017 lagen die Insolvenzursachen im Wesentlichen in den Auswirkungen des Projektes „ Belvedere“ in Wien gelegen. " SFL wurde von vier Projektgesellschaften aus der Signa-Gruppe mit der Erbringung von Alu, Stahl- und Glasfassaden Leistungen beauftragt. Das Projektvolumen betrug rund 30 Millionen Euro", heißt es dazu vom KSV1870. "Im Mai des Jahres 2017 haben die Auftraggeber mitgeteilt, dass die SFL in Verzug sei und für Arbeiten eine Nachfrist zur Erfüllung gesetzt. Die Auftraggeber haben den Vertragsrücktritt erklärt. Die aus bereits erbrachten Leistungen resultierenden Werklohnansprüche in Höhe von rund 16,7 Millionen Euro wurden am Handelsgericht Wien eingeklagt und sind nach wie vor gerichtsanhängig. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens 2018 wurden die Prozesse fortgesetzt." Dieser Ausfall war nicht zu kompensieren und führte dieser in eine Liquiditätskrise.

Nach Abschluss des ersten Insolvenzverfahrens mit einem Sanierungsplan soll man im Unternehmen positiv gestimmt, anhängige Gerichtsverfahren zu einem Abschluss zu bringen. Die Liquiditätskrise sollte laut KSV1870 dadurch beseitigt werden und plante man wieder in einen „Vollbetrieb“ überzugehen und neue Projekte zu akquirieren.