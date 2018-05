Staatsanwalt lässt Buchführung namhafter Fassadenfirma durchleuchten

Ermittlungen. Die Sanierung des steirischen Fassadenbauers SFL Technologies GmbH, der bei Prestigeprojekten wie dem Wiener Erste Campus oder der Mall in Wien-Mitte werkte, ist in trockenen Tüchern. Am vergangenen Mittwoch wurde der Sanierungsplan des im November 2017 in die Pleite geschlitterten Unternehmens (186 Mitarbeiter) vom Gericht rechtskräftig bestätigt, die Gläubiger sollen 30 Prozent Quote erhalten. Von den 135 Millionen Euro Forderungen wurden letztlich 67,4 Millionen Euro anerkannt. Doch es gibt ein Nachspiel. Gegen Firmengründer und Geschäftsführer Johann Höllwart ist ein Ermittlungsverfahren (25 St 21/17p) bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängig.

„Es geht um Ermittlungen im Zusammenhang mit der SFL-Insolvenz gegen eine Person“, bestätigt Oberstaatsanwalt Rene Ruprecht dem KURIER. „Und um den Verdacht der betrügerischen Krida, der Begünstigung eines Gläubigers und der Bilanzfälschung. Wir warten auf das Sachverständigengutachten.“ Damit wurde der renommierte Wirtschaftsprüfer Karl Hengstberger beauftragt. Er soll prüfen, wann die Zahlungsunfähigkeit bei SFL tatsächlich eingetreten ist, ob Vermögen beiseitegeschafft oder Gläubiger durch Rückzahlungen begünstigt wurden. Außerdem soll er prüfen, ob die Vermögens- und Ertragslage in der SFL-Bilanz 2016 „in unvertretbarer Weise oder unvollständig dargestellt wurde“. Im Fokus sind dabei drei Bilanzpositionen in Höhe von insgesamt 20,438 Millionen Euro.