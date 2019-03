Ausgefeilt: Brisante Millionenpleite eines Zahnarztes

Das gibt es auch nicht alle Tage. Die Österreichische Zahnärztekammer hat gegen einen oberösterreichischen Kollegen Mitte Februar 2019 einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV dem KURIER. Das Konkursverfahren wurde bereits am Landesgericht Steyr eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der renommierte Linzer Sanierungsexperte und Anwalt Wilhelm Deutschmann bestellt.

Die Ärztekammer gab vor Gericht an, ein vollstreckbares rechtskräftiges Urteil gegen den Arzt erstritten zu haben. Es geht um 6.403,88 Euro plus vier Prozent Zinsen. Der Arzt habe die Zahlungen nicht geleistet. Auch habe sein Anwalt kiene Ratenzahlung angeboten. Ein Exekutionsverfahren wurden nicht eingeleitet. Grund ist ein Brief seines Anwalts.

"Mein Mandat ist derzeit nicht in der Lage, die Verfahrenskosten zu bezahlen, da er den Ordinationsbetrieb schließen musste", teilte dessen Anwalt der Kammer mit. Der Zahnarzt betrieb bis Jänner 2019 zwei Ordinationen. Der Schuldner wird künftig AMS-Geld beziehen.