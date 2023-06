Millionenpleite eines bekannten Shops für Grillgeräte und Outdoorküchen

Die Insolvenzursachen

Anders als in anderen Brachen wirkte sich die andauernde Covid-19-Pandemie aufgrund der über die Sommermonate anhaltenden Reisebeschränkungen überaus positiv auf die Schuldnerin aus, so die Firmenangaben ans Gericht. Die Nachfrage an Grillgeräten, Outdoorküchen und deren Zubehör stieg stark an. Die Schuldnerin zog in besser geeignete Geschäftsräumlichkeiten um.

"Die Schuldnerin führt als Ursache der Insolvenz die akuten Preissteigerungen der vergangenen Monate in sämtlichen Bereichen, das untypische kalte und verregnete Wetter der vergangenen Wochen seit Ostern, eine Baustelle direkt vor dem Geschäftsbetrieb der Schuldnerin, welche zu erheblichen Umsatzeinbußen führt, sowie den Wegfall der Covid-19 bedingten Beschränkungen und die damit wieder möglich gewordenen Reisen in den Sommermonaten an", weiß man beim KSV1870. "Die Schuldnerin musste laut eigenen Angaben im zweiten Quartal 2023 einen starken Rückgang der Verkäufe, sowohl von Grillgeräten und Outdoorküchen, als auch vom entsprechenden Zubehör verzeichnen."