Bittere Pleite eines Start-ups für Lichttherapie-Brillen

Haftung als Bürgen

Und weiter heißt es: „Die geringen Umsätze haben schließlich zu Liquiditätsengpässen geführt, zumal die Kreditverbindlichkeiten regelmäßig bedient werden mussten. Der Antragstellerin fehlten somit die finanziellen Mittel zur Durchführung zusätzlicher Marketingaktivitäten, um die Umsätze zu erhöhen.“

Das Unternehmen hat einen Kreditrahmen (vier Kredite) in Höhe von insgesamt bis zu 360.000 Euro. Ein Kredit in Höhe von 100.000 Euro ist mit einer Haftung (80 Prozent) Austria Wirtschaftsservice GesmbH ausgestattet. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter haben für die Kredite die Haftung als Bürgen und Zahler übernommen. Auf einem Bankkonto liegt ein Guthaben in Höhe von 20.000 Euro, das verpfändet ist.