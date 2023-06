Millionenpleite eines bekannten Reinigungsunternehmens - 112 Jobs betroffen

"WSD bietet sämtliche Arten von Unterhaltsreinigung wie Büroreinigung, Betriebsreinigung, Fenstereinigung, Hallenreinigung, Sonderreinigung, Grundreinigung mit Neuaufbau der Bodenbeschichtung etc. an.", heißt es auf der Firmenhompage. "Wir arbeiten grundsätzlich so weit als möglich mit leicht abbaubaren Reinigungsmitteln und haben auch im Bereich Automatenreinigung und Fensterreinigung seit einigen Jahren umweltreudliche Reingungsverfahren eingesetzt, die nur mit reinem Wasser umgestzt werden."

Die Rede ist von der WSD Reinigungs GmbH mit Sitz in Linz. Über sie wurde heute am Landesgericht Linz aufgrund eines Eigenantrages das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem Kurier. Es sind rund 14 Gläubiger und 112 Arbeitnehmer betroffen.