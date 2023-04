Millionenpleite von Gazprom Austria

Laut Insolvenzantrag hat die Alleingesellschafterin der Antragstellerin mit 22 März 2023 die Erdgaslieferungen eingestellt. Dadurch kann die Antragstellerin die bestehenden Kundenverträge mit den Erdgaslieferungen nicht mehr erfüllen. "Hintergrund ist, dass von der Uniper Global Commodities SE Deutschland die Lieferforderungen der Gazprom export Ltd., der Mutterfirma der Antragstellerin gerichtlich gepfändet wurden, sodass die Schuldnerin offene Forderungen an die Muttergesellschaft nicht mehr nach Russland transferieren und in Rubel bezahlen konnte", heißt es weiter.

Durch die Einstellung der Gaslieferungen gibt es für das Unternehmen keine positive Fortbestehungsprognose mehr. Das Unternehmen ist überschuldet.

Die Rede ist von der Gazprom Austria GmbH mit Sitz in der Wiener Löwelstraße. Sie hat laut Gerhard Weinhofer von Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Antragstellerin wurde laut AKV und KSV1870 mit Gesellschaftsvertrag vom 20. Februar 1992 gegründet. Alleingesellschafterin der Antragstellerin ist die Gazprom export Ltd. in St. Petersburg, die auch als Lieferantin der Antragstellerin fungiert.