Millionenpleite eines bekannten Schuh-Diskonters - 106 Jobs betroffen

"Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie kam es bei der Antragstellerin zu einem massiven Ergebniseinbruch, der zunächst durch staatliche Unterstützungen, durch Maßnahmen aus der Gesellschaftersphäre und entsprechende Sanierungsschritte ausgeglichen werden konnte. Im Sinne dieser Sanierungsbemühungen erfolgte im Oktober 2022 der ,,Einstieg" der CM Solutions GmbH als Gesellschafterin der Reno Schuhcentrum GmbH Deutschland", heißt es im Insolvenzantrag. "Da sich jedoch trotz umfangreicher Sanierungsbemühungen die Beantragung eines Insolvenzverfahrens hinsichtlich der Reno Schuhcentrum GmbH Deutschland als unvermeidbar erwies und auch Investorengespräche hinsichtlich der Antragstellerin kurzfristig scheiterten, ist die Antragstellerin zahlungsunftihig und überschuldet."

Die Rede ist von der HR Group GmbH mit Sitz in Leobersdorf, der Österreich-Tochter des deutschen Schuhdiskonters Reno. Sie hat ein Konkursverfahren beantragt. 106 Mitarbeiter sind laut Creditreform hierzulande betroffen. Im Unternehmen ist kein Betriebsrat eingerichtet.

Das Unternehmen wurde laut Creditreform im Jahr 1984 gegründet und betreibt in Österreich Schuhhandel unter der Marke ,,Reno" an 29 Standorten in Einkaufs- und Fachmarktzentren. Laut KSV1870 sollen 2.600 Gläubiger von der Pleite betroffen sein.