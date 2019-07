Bittere Pleite eines prominenten Heurigenbetriebs

Beitragsrückstände bei der Gebietskrankenkasse

Trotz aller Anstrengungen soll es der Schuldnerfirma nicht gelungen sein, die entstandenen Beitragsrückstände bei der Gebietskrankenkasse abzubauen.

So musste jetzt der traditionelle Heurigenbetrieb Jeitler Gastronomie GmbH mit Sitz Weikersdorf am Steinfeld ein Insolvenzverfahren beantragen. Acht Mitrabeiter sind betroffen, 2017 waren es noch zwölf Mitarbeiter. Die Schulden werden laut Creditreform mit rund 159.800 Euro beziffert, das Vermögen mit 24.000 Euro. Rund 8.400 Euro liegen in der Kassa. Das Liegenschaft des Lokals ist gemietet.