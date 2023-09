Millionenpleite einer bekannten Baufirma für Glas-Fassaden

Der Hintergrund

Der Unternehmensgegenstand ist die Errichtung von Glasfassaden und Glasdächern im Objektbau. "Die zahlreichen Insolvenzursachen liegen unter anderem darin, dass die laufende Finanzierung über mit Garantien besichteren Anzahlungen von Auftraggebern erfolgte. Bedingt durch Großeprojekte wie Quadrill, Vio Plaza, H29, etc kam es zu hohen Vorleistungsarbeiten im Planungs- und Entwicklungsbereich. Die dafür notwendigen Zukäufe von Material und Fremdmontageleistungen konnten zeitnah mit dem bestehenden Finanzierungslinien nicht bewältigt werden. Weitere Ursachen sind ein anhängender Prozess, in welchem ein Schaden bis zu EUR 2 Mio. droht und ein nicht kostendeckendes Großprojekt in Süddeutschland". so Creditreform.

Im Jahr 2021 betrug der Auftragseingang 87 Millionen Euro. Von März 2021 bis März 2022 erhöhte sich der Alu-Preis um 100 Prozent. Diese Kosten konnten nur bedingt weitergegeben werden. Bei Projekten in Deutschland (40 Millionen Euro) wurde ein negativer Deckungsbeitrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro erzielt. Die Unterdeckung führte 2022 zu einem negativen Ergebnis. "Die Finanzlücke aus 2022, der hohe Vorfinanzierungsgrad im Projektgeschäft und fehlende Anzahlungen von Neuaufträgen führten zu einem enormen Finanzbedarf in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Der zusätzlich Finanzbedarf konnte nicht aufgebracht werden", heißt es weiter.