Millionenpleite eines bekannten Sportartikel-Händlers

Der Hintergrund

"Zur Risikostreuung fasste die Antragstellerin im Jahr 2020 den Entschluss auch im Einzelhandel Fuß zu fassen. Neben einem eigenen Sporteinzelhändler „Sports Performance Retail GmbH“ der sich auf den Vertrieb von Sportartikeln im Bereich Rad und Ski konzentrierte, sollte unter der Firma „BMM Retail AT GmbH“ ein Mono-Brand Einzelhandel für die Marke „Under Armour“ spezialisiert werden“, heißt es weiter. „Der Erfolg blieb jedoch aus und lagen die monatlichen Umsätze weit unter den notwendigen kostendeckenden Umsätzen." So wurden in der PlusCity in Pasching monatlich lediglich 60.000 Euro statt der benötigten 90.000 Euro monatlich umgesetzt, in Graz-Seiersberg 43.000 Euro statt 100.000 Euro. In der Folge mussten die Schwestergesellschaften BMM Retail AT GmbH und Sport Performance Retail GmbH Anfnag 2023 Insolvenz anmelden.

„Zusätzlich belasten der Ukraine Konflikt und die damit einhergehende Wirtschaftskrise sowie die Inflation das laufende Geschäft der Antragstellerin. Schlussendlich musste die Zahlungsunfähigkeit eingestanden werden", heißt es weiter.

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 16,00 Millionen Euro beziffert.