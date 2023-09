Millionenpleite eines bekannten Burger-Restaurants

Pläne gescheitert

„Der Sitz der Rainer Pastätter Restaurant GmbH ist in Schwaz. Hier erfolgt – sofern es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die die gesamte Gruppe betreffen und demnach aus dem zentralen Büro in Rosenheim erledigt werden – die kaufmännische und organisatorische Verwaltung einschließlich der Buchhaltung für die österreichischen Betriebsstätten. In Schwaz befindet sich demnach die zuständigkeitsbegründende Unternehmensleitung“, heißt es weiter.

Das bisher einzige Franchise-Restaurant in Österreich befindet sich in der Mariahilfer Straße 127, 1060 Wien. Ein weiteres Restaurant in Klagenfurt war angeblich in Planung, „scheiterte aber noch vor Eröffnung an einem Rechtsstreit mit dem Vermieter der Lokalität“.