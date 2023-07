Millionenpleite eines heimischen Obstgroßhändlers

Mathy belieferte vor allem kleinere Supermärkte und Gastronomie mit Obst und Gemüse. Laut Angaben im Konkursantrag sei es wegen der covidbedingten Gastronomieschließungen zu massiven Umsatzrückgängen gekommen. Die Steigerung der Energiekosten und Inflation als Folge des Kriegs in der Ukraine hätten danach nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden können. "Eine weitere Reduzierung der Fixkosten konnte unternehmensintern nicht mehr umgesetzt werden. Die Deckungsbeiträge sind stetig gesunken", heiß es weiter. Eine Sanierung des Unternehmens ist aufgrund fehlender liquider Mittel nicht beabsichtigt.