Millionenpleite der Modekette Gerry Weber - 580 Jobs betroffen

Am 18. Oktober 2018 gab der Konzern per Ad-hoc-Meldung bekannt:

Das von der GERRY WEBER International AG in Auftrag gegebene und nunmehr im Entwurf vorliegende Gutachten gemäß S6-Standard (IDW S6) zur Überprüfung der Sanierungsfähigkeit des Unternehmens und zur Unterstützung des derzeit laufenden umfassenden Transformationsprozesses kommt zu einer guten Prognose. Demnach ist das grundlegende Kerngeschäftsmodell der GERRY WEBER Gruppe trag- und zukunftsfähig. Die von GERRY WEBER vorgeschlagenen sowie von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz bestätigten umfangreichen Maßnahmen zur Restrukturierung knüpfen an das bereits in der Umsetzung befindliche Performance Programm an und werden zum Teil erheblich darüber hinaus gehen. Gegenwärtig befindet sich die GERRY WEBER Gruppe in konstruktiven Gesprächen mit ihren Finanzierungspartnern, um die Finanzierung des Konzerns zu sichern. Notwendige operative und strukturelle Maßnahmen zur Restrukturierung wurden bereits eingeleitet.