Metaller-Kollektivvertrag: Ein besonders hartes Match droht

Schwierige Situation

Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Auftragsrückgang 18 Prozent und beim Produktionswert gab es nominell ein Minus von 5,5 Prozent.

„Heuer erwarten unsere Unternehmen ein reales Minus beim Wachstum von sechs Prozent“, sagt der FMTI-Obmann. „Wir stecken eigentlich seit einigen Monaten in einer Rezession.“

Im Gesamtjahr 2023 werde die Produktion um zwei Prozent zurückgehen. So können die Betriebe die Kosten für die Vormaterialien an die Kunden nicht eins zu eins weitergeben, da 80 Prozent der Produkte in den Export gehen und man in einem internationalen Wettbewerb stehe. Andernfalls würde man Aufträge verlieren.