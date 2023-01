Medikamentenengpass: Arzneimittelgroßhandel hält "Krisenlager" für nötig

Es werde nur versucht, Gewinne zu optimieren

"Aus Kostengründen produzieren die meisten Arzneimittelhersteller nicht mehr in Europa, sondern fast nur noch in Asien, vor allem in China und Indien. Oft wird ein Wirkstoff nur noch an einem oder zwei Standorten weltweit produziert. Dasselbe gilt für die Lagerung, die zunehmend an wenigen Standorten der Hersteller im Ausland und nicht mehr in Österreich oder anderen EU-Ländern erfolgt", wird das Engpass-Problem in einer Stellungnahme der Apothekerkammer beschrieben.

"Man muss leider Gottes sagen, dass wir aus zweieinhalb Jahren Pandemie nichts gelernt haben", meinte Mayer im ORF-Radio. "Wir haben am Anfang der Pandemie gesehen, wir kriegen Probleme mit Medikamentenbeschaffung, Produktion, Medizinprodukten, damals gab es die wunderbare Idee, die EU müsse versuchen, autark zu werden. Geschehen ist in den letzten zweieinhalb Jahren nichts." Es werde nur versucht, Gewinne zu optimieren und dabei übersehen, dass man in lebensnotwendigen Dingen eine gewisse Autonomie brauche.