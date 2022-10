Österreichs Arzneimittelproduktion unter Druck

Heuer im Frühjahr wurden im Parlament weitere Regelungen festgelegt, um die niedrigen Medikamentenpreise auf diesem Preisniveau zu halten, kritisiert die Pharmig.

"Preis erfahre ich bei Lieferung"

Hinzu kommen aber noch weitere Probleme, etwa mit der Lieferung von Vorprodukten: "Was nützt es, wenn das Medikament fertig ist, aber die Faltschachteln erst in sechs Monaten kommen?", fragt Schmidt. Ähnliches kann auch Wittmann berichten: "Lieferanten stellen kein Angebot mehr. Wenn ich will, kann ich bestellen. Den Preis erfahre ich bei der Lieferung", merkt der Sigmapharm-Geschäftsführer an.

In Österreich gibt es 22 Forschungsstandorte, 40 Produktionsstätten und 56 Hauptstandorte. Rund die Hälfte der pharmazeutischen Unternehmen in Österreich haben weniger als 10 Mitarbeiter. Etwas mehr als 40 Prozent beschäftigen bis zu 250 Mitarbeiter und nur ein Zehntel sind Großunternehmen. Dennoch beschäftigt die pharmazeutische Industrie in Österreich insgesamt rund 18.000 Beschäftigte und erzielt eine Wertschöpfung von 9,6 Mrd. Euro.